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15.10.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag auf rotem Terrain

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 265,40 CHF nach.

Schindler
266.39 CHF 0.15%
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Die Schindler-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 265,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 265,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 266,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'995 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 18,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 7,08 Prozent wieder erreichen.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,73 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,38 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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