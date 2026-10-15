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15.10.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagmittag billiger

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schindler. Zuletzt fiel die Schindler-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 265,80 CHF ab.

Schindler
266.07 CHF 0.02%
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Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 265,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 265,60 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'694 Schindler-Aktien.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 7,22 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,38 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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