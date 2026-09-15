Schindler Aktie News: Schindler verliert am Dienstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 251,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 895 Schindler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 20,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 2,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,62 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,31 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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