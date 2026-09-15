Schindler Aktie News: Schindler schiebt sich am Nachmittag vor

Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 253,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 253,40 CHF. Bei 251,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 25'754 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 24,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,62 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen