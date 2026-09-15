Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagmittag billiger

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 251,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 250,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 251,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'691 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 25,52 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 2,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,31 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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