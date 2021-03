Schindler-Aktie aktuell: Schindler im Plus

Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.4 Prozent auf 270.80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'691 Punkten steht. In der Spitze gewann die Schindler-Aktie bis auf 271.80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269.00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'396 Schindler-Aktien umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8.94 CHF je Schindler-Aktie.

Die Schindler Holding AG mit Sitz in Hergiswil (CH) ist die Dachgesellschaft der Schindler Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Die Schindler Gruppe plant, baut, vertreibt und wartet Aufzüge, Rolltreppen und Laufbänder. Sie zählt zu den führenden Unternehmen in dieser Branche und bietet ein breites Spektrum an Personen-, Lasten-, Service- und Kleingüteraufzügen. Die Fahrtreppen kommen besonders an stark frequentierten Plätzen wie U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Kaufhäusern zum Einsatz.

Redaktion finanzen.net