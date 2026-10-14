Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Das Papier von Schindler konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 266,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,40 CHF. Bisher wurden heute 5'897 Schindler-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 17,94 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,73 CHF je Schindler-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,38 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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