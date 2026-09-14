Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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14.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Schindler. Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 251,20 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 251,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'582 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 251,40 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 250,40 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'607 Schindler-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 20,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,62 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,31 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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