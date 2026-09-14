Schindler Aktie News: Schindler am Montagnachmittag fester

Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 252,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 252,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 250,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'953 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 25,02 Prozent zulegen. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,62 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,31 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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