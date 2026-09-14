Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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14.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schindler. Zuletzt sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 252,40 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 252,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 252,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 250,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11'861 Schindler-Aktien den Besitzer.
Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,62 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,31 CHF je Schindler-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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