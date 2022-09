Schindler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwoch vermehrt von Schindler

Der Schindler-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 162,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 13'803 Punkten realisiert. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,45 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 167,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'155 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Schindler gewährte am 22.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 CHF, nach 2,12 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2'713,00 CHF – das entspricht einem Minus von -5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'873,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 20.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Schindler.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 6,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch