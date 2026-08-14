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14.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 259,00 CHF.

Schindler
259.65 CHF 0.08%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 259,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,80 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'672 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,93 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 4,79 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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