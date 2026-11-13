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13.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schindler. Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 308,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Bei 308,60 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 308,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 610 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 1,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 19,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,81 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,55 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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