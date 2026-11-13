Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag gesucht

Das Papier von Schindler konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 308,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 309,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 15'430 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Gewinne von 1,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 20,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,81 CHF. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,55 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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