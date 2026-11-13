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13.11.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 306,80 CHF.
Die Schindler-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 306,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'280 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schindler-Aktie bisher bei 306,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'938 Schindler-Aktien umgesetzt.
Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 2,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,62 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,81 CHF belaufen. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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