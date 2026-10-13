Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 265,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'732 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 266,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 264,00 CHF. Zuletzt wechselten 13'520 Schindler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,48 Prozent. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,01 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,38 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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