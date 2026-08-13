Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag im Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 261,80 CHF. Bei 260,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'689 Schindler-Aktien.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 315,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 5,73 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient