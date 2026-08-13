Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag kaum bewegt

Die Schindler-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 261,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 262,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Schindler-Aktie ging bis auf 260,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 24'268 Schindler-Aktien.

Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,81 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,35 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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