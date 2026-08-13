Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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13.08.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Schindler. Mit einem Wert von 261,20 CHF bewegte sich die Schindler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Schindler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 261,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. Die Schindler-Aktie legte bis auf 261,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Schindler-Aktie bis auf 260,20 CHF. Mit einem Wert von 260,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'255 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,90 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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