Schindler Aktie News: Schindler verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Um 04:28 Uhr ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 178,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'030 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 177,55 CHF. Mit einem Wert von 179,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 49'632 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2022 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'965,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'807,00 CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.02.2023 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,20 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch