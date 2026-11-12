Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Mittag fester

Das Papier von Schindler legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 309,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Die Schindler-Aktie legte bis auf 310,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 309,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'877 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 1,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 25,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,81 CHF aus. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,55 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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