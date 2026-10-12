Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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12.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Schindler zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 263,40 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 263,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 264,20 CHF. Bei 262,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'009 Stück.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,29 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,38 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,38 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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