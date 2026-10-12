Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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12.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Schindler gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 263,60 CHF zu.
Das Papier von Schindler legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 263,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 262,20 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 14'733 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Abschläge von 6,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,38 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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