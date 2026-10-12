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12.10.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Montagmittag fester

Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Montagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schindler. Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Schindler
263.79 CHF 0.74%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 262,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'579 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 264,20 CHF. Bei 262,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 8'030 Schindler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 5,95 Prozent wieder erreichen.

Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,72 CHF belaufen. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2.19 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,38 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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