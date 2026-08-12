Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 261,40 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 260,00 CHF. Bei 262,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 25'762 Aktien.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 5,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,72 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,35 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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