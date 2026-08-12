Schindler Aktie News: Schindler kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 262,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'408 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 262,60 CHF. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'701 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 20,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Abschläge von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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