Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 306,40 CHF zeigte sich die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'166 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 306,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Schindler-Aktie ging bis auf 303,80 CHF. Bei 303,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'231 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,52 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,55 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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