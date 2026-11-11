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11.11.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Mittwochnachmittag

Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Schindler zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 307,60 CHF zu.

Schindler
309.84 CHF 0.82%
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Das Papier von Schindler konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 307,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 308,20 CHF. Mit einem Wert von 303,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'576 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 2,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 19,83 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,81 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 16.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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