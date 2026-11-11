Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochmittag schwächer

Die Schindler-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 305,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'103 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 303,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,80 CHF. Zuletzt wechselten 12'946 Schindler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 19,36 Prozent Luft nach unten.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,81 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 16.02.2028 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,55 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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