Schindler Aktie News: Schindler am Freitagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 252,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'463 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 252,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 250,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'918 Schindler-Aktien.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 25,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 2,22 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,31 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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