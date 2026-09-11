Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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11.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verteuert sich am Freitagnachmittag
Die Aktie von Schindler zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 251,00 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 251,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 252,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 250,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'908 Schindler-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,62 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,31 CHF je Schindler-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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