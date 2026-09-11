Schindler Aktie News: Schindler am Freitagmittag stärker

Um 12:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 251,60 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'519 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Schindler-Aktie bis auf 252,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12'447 Schindler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 2,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,62 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,31 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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