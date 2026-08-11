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11.08.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Schindler Aktie News: Schindler stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Schindler. Mit einem Wert von 263,40 CHF bewegte sich die Schindler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Schindler
263.67 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 263,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 263,40 CHF aus. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 262,40 CHF. Mit einem Wert von 262,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 986 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 19,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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