Schindler Aktie News: Schindler schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 264,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 264,20 CHF aus. Bei 262,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 19'538 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,72 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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