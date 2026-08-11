Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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11.08.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 262,60 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 262,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'535 Punkten steht. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 261,80 CHF. Mit einem Wert von 262,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'320 Schindler-Aktien.
Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 16,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Kursverlust von 6,09 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,72 CHF. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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