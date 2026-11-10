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10.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Schindler. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 307,20 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 307,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'158 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 308,00 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'432 Stück.
Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 24,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,81 CHF ausgeschüttet werden. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,55 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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