Schindler Aktie News: Schindler präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 252,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,00 CHF zu. Bei 251,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'489 Stück.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 2,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,62 CHF je Aktie ausschütten. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Schindler die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,31 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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