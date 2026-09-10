Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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10.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Schindler zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 251,20 CHF bewegte sich die Schindler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Im SIX SX-Handel kam die Schindler-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 251,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'435 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 252,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 250,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 251,20 CHF. Zuletzt wechselten 26'332 Schindler-Aktien den Besitzer.
Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,72 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,83 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,62 CHF. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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