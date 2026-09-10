Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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10.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler macht am Donnerstagmittag Boden gut
Die Aktie von Schindler zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 252,60 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 252,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 252,60 CHF. Mit einem Wert von 251,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'610 Schindler-Aktien den Besitzer.
Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,31 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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