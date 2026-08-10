Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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10.08.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Schindler gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 264,40 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 264,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 264,40 CHF. Mit einem Wert von 265,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'823 Schindler-Aktien umgesetzt.
Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,44 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,73 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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