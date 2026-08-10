Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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10.08.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Schindler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 263,00 CHF nach.
Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 263,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 263,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'061 Schindler-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 20,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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