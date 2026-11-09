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09.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Schindler gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schindler-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 306,80 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 306,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 306,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 306,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'731 Schindler-Aktien umgesetzt.
Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 19,62 Prozent wieder erreichen.
Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,81 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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