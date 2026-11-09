Schindler Aktie News: Schindler am Montagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 307,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'992 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 308,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'177 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 19,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,81 CHF. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,55 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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