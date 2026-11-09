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09.11.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Schindler gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 307,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Schindler-Aktie bei 307,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,40 CHF. Bisher wurden heute 7'530 Schindler-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,28 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 24,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 CHF je Schindler-Aktie. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.02.2028.
Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,55 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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