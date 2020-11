Schindler-Aktie aktuell: Schindler nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Schindler zeigt sich heute ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schindler-Aktie im SWL-Handel und tendierte zuletzt bei 247.70 CHF.

Bei der Schindler-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SWL-Handel hat das Papier einen Wert von 247.70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 12'934 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 255.40 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 246.90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251.00 CHF. Zuletzt wechselten 165'114 Schindler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264.00 CHF erreichte der Titel am 01.01.0001 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.01.0001 00:00:00 bei 185.20 CHF.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 8.09 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Schindler Holding AG mit Sitz in Hergiswil (CH) ist die Dachgesellschaft der Schindler Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Die Schindler Gruppe plant, baut, vertreibt und wartet Aufzüge, Rolltreppen und Laufbänder. Sie zählt zu den führenden Unternehmen in dieser Branche und bietet ein breites Spektrum an Personen-, Lasten-, Service- und Kleingüteraufzügen. Die Fahrtreppen kommen besonders an stark frequentierten Plätzen wie U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Kaufhäusern zum Einsatz.

Redaktion finanzen.net