Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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09.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schindler. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 259,20 CHF.
Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 259,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 259,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 258,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'871 Stück.
Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 4,86 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,38 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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