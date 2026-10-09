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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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09.10.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag höher

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 262,00 CHF.

Schindler
261.84 CHF 2.43%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 262,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 262,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'131 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 19,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 6,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,38 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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