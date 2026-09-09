Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 253,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 251,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,60 CHF. Zuletzt wechselten 3'175 Schindler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 315,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,72 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Abschläge von 2,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,62 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,31 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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