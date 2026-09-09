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09.09.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit roten Vorzeichen

Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 253,00 CHF.

Schindler
252.02 CHF -0.96%
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Der Schindler-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 253,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Schindler-Aktie bis auf 251,60 CHF. Mit einem Wert von 251,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 26'675 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 24,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 2,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,31 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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