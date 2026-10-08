Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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08.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 258,00 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 258,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 22'115 Schindler-Aktien.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 21,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 4,42 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,72 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Schindler die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Schindler am 08.10.2026
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